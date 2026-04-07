Trump | Stanotte un’intera civiltà può finire la risposta di Teheran Liberata in Iraq la giornalista Usa Shelly Kittleson – La diretta

Nella serata di martedì 7 aprile, il presidente degli Stati Uniti ha espresso la possibilità di una distruzione totale dell’Iran, affermando che “un’intera civiltà può finire”. Nel frattempo, in Iraq, è stata liberata la giornalista statunitense Shelly Kittleson, che era stata precedentemente sequestrata. La situazione ha suscitato reazioni internazionali e ha contribuito ad aumentare la tensione tra le due nazioni.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato per stasera martedì 7 aprile la «distruzione totale dell’Iran». Teheran non ha finora risposto al suo ennesimo ultimatum. E non ha riaperto lo Stretto di Hormuz, se non per le navi che pagano un pedaggio. «L’intero Paese potrebbe essere distrutto in una sola notte», che potrebbe essere tra martedì sera e mercoledì, ha dichiarato Trump in una conferenza stampa. L’esercito iraniano ha replicato denunciando la «retorica arrogante» e affermando tramite un portavoce che tali dichiarazioni non avevano «alcun effetto» sulle sue operazioni. Oggi l’Idf ha raccomandato ai cittadini iraniani di stare lontani dai treni e dalle stazioni. 🔗 Leggi su Open.online

Sarebbe stata liberata la giornalista Usa Shelly Kittleson rapita in Iraq. «Ferita, è stata trasportata in ospedale»Shelly Kittleson, la giornalista americana rapita stasera a Baghdad sarebbe stata liberata durante l’intervento delle forze di sicurezza irachene.

Trump: «Stanotte un’intera civiltà morirà, non vorrei ma è probabile». La risposta di Teheran: «Noi nazione civilizzata vinceremo» – La direttaIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato per stasera martedì 7 aprile la «distruzione totale dell’Iran».

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