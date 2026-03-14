Attacco USA all’Iran | Trump colpisce l’isola di Kharg Incubo rincari e caos petrolio

Nella notte tra il 13 e il 14 marzo 2026, gli Stati Uniti hanno effettuato un attacco all’isola di Kharg, situata nel Golfo Persico. L’operazione ha coinvolto colpi mirati contro obiettivi dell’isola, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sulle conseguenze immediate. L’azione ha generato preoccupazioni legate alla stabilità della regione e ai possibili effetti sui mercati petroliferi.

Nella notte tra il 13 e il 14 marzo 2026, gli Stati Uniti hanno colpito l’isola di Kharg, nel Golfo Persico. Donald Trump ha annunciato l’operazione su Truth Social, definendola uno dei raid aerei più potenti nella storia del Medio Oriente. Le infrastrutture militari sono state distrutte; quelle petrolifere, almeno per il momento, sono state risparmiate. Ma il messaggio è chiaro: qualunque interferenza con la navigazione nello Stretto di Hormuz cambierà le cose. Trump che annuncia la guerra all’Iran (YouTube) Trump ha scelto le parole con precisione chirurgica. Ha dichiarato di aver risparmiato le infrastrutture energetiche per un senso di “decenza”, ma ha aggiunto che se l’Iran, o chiunque altro, dovesse ostacolare il libero passaggio delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz, quella scelta verrebbe immediatamente riconsiderata. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Attacco USA all’Iran: Trump colpisce l’isola di Kharg. Incubo rincari e caos petrolio Articoli correlati Iran, Trump: "Attacchi aerei sull'isola di Kharg".Drone colpisce ambasciata Usa a BaghdadGli Usa prendono di mira l'isola strategica del Golfo Persico, da cui transita l'80% del petrolio di Teheran. URGENTE: ATTACCO DI ISRAELE ALL’IRAN | USA IN GUERRA Contenuti utili per approfondire Attacco USA all'Iran Trump colpisce... Temi più discussi: USA, attacco all’Iran senza l’autorizzazione del Congresso; Trump: Il petrolio calerà. Nuovi raid israeliani su Beirut, rappresaglie di Hezbollah e Iran; L’attacco all’Iran scatena la guerra fratricida dentro i MAGA; Trump rivela: Ho attaccato l'Iran su consiglio dei miei collaboratori. Trump bombarda l'isola di Kharg: L'Iran è morto. La versione del regimeRaid Usa sull'isola iraniana di Kharg. L'agenzia di notizie iraniane Fars asserisce che non ci sono stati danni alle infrastrutture ... iltempo.it Il racconto dell’attacco Usa-Israele all’Iran minuto per minuto: cos’è successoIl 28 febbraio, dopo settimane di tensione, è scoppiato un nuovo conflitto che vede Stati Uniti e Israele contrapposti all’Iran. Ecco la cronistoria degli eventi più importanti della guerra finora. La ... tg24.sky.it L'apertura del fronte bellico in Iran e il conseguente blocco degli spazi aerei nell'area frenano il commercio. Nella Capitale la flessione è del 20-30 per cento - facebook.com facebook Iran, per le Borse europee in fumo oltre mille miliardi. Il greggio corre x.com