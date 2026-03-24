Iran Nyt | Bin Salman in pressing su Trump perché continui la guerra Zolghadr nominato al posto di Larijani Missili dell’Idf su Teheran – La diretta

Da open.online 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 25esimo giorno di conflitto nella regione, si sono susseguite notizie riguardanti diverse azioni e nomine. Secondo il New York Times, il principe saudita avrebbe cercato di convincere l’ex presidente statunitense a proseguire la guerra. Nel frattempo, l’Iran ha annunciato la nomina di un nuovo capo del parlamento, sostituendo il precedente. Inoltre, sono stati segnalati attacchi con missili dell’IDF contro obiettivi a Teheran.

Nel 25esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran è emerso che il negoziatore che ha parlato con Donald Trump a nome di Teheran è Mohammad Ghalibaf, presidente del parlamento iraniano. Secondo alcune indiscrezioni riportate dai media Ghalibaf avrebbe incontrato Kushner e Witkoff a Islamabad in Pakistan. E sarebbe in programma un altro incontro questa settimana alla presenza di JD Vance. Intanto la guerra continua. Israele torna a colpire il Libano mentre l’Iran lancia missili contro Tel Aviv. Colpito un gasdotto iraniano, missili anche su Bahrein e Kuwait. Foto copertina: EPA Nathan Howard Pool Trump accoglie il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman alla Casa Bianca, il 18 novembre 2025 L'articolo Iran, Nyt: «Bin Salman in pressing su Trump perché continui la guerra». 🔗 Leggi su Open.online

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