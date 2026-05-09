Un ex detenuto iraniano, noto per aver gestito 94 miliardi di dollari, è tornato a far parlare di sé dopo aver lasciato il carcere. Nel frattempo, si sono diffuse notizie su una donna che avrebbe tradito il magnate tramite un gatto. Le autorità americane hanno imposto nuove sanzioni contro il soggetto, che ha già avuto precedenti legali legati a questioni finanziarie e sanzioni internazionali.

? Punti chiave Come ha fatto un ex detenuto a gestire 94 miliardi di dollari?. Chi è la donna che ha tradito il magnate tramite un gatto?. Come funziona la rete Zed per aggirare le sanzioni americane?. Quali sono i nuovi metodi digitali usati da Teheran contro l'Ofac?.? In Breve Zanjani gestiva il Sorinet Group con un patrimonio superiore a 13 miliardi di dollari.. Pena commutata in 20 anni nel 2024 dopo la restituzione di fondi al tesoro.. Rete Zed ha processato oltre 94 miliardi di dollari tramite Zedxion e Zedcex.. Tesoro USA e Tether hanno congelato 344,2 milioni di dollari in USDT il 23 aprile 2026.. A Teheran, il 9 maggio 2026, il destino di Babak Zanjani ha preso una piega inaspettata dopo anni di isolamento nelle celle della prigione di Evin.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Iran, il ritorno del magnate Zanjani: dal carcere alle sanzioni USA

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