Stop Usa alle sanzioni Putin ringrazia Ma è l’Iran che decide

Gli Stati Uniti hanno annunciato la sospensione temporanea delle sanzioni sul petrolio russo, che durerà un mese e riguarda il greggio imbarcato tra il 12 marzo e l’11 aprile. La decisione arriva mentre l’Iran ha indicato di essere responsabile delle proprie scelte riguardo alle esportazioni di petrolio. Putin ha espresso gratitudine per questa mossa.

Il terzo gode Trump senza strategia: con la deroga temporanea al petrolio russo si contraddice, a fare «un sacco di soldi» sarà un altro presidente Il terzo gode Trump senza strategia: con la deroga temporanea al petrolio russo si contraddice, a fare «un sacco di soldi» sarà un altro presidente Gli Stati uniti hanno deciso di sospendere per un mese le sanzioni sul petrolio russo: una deroga limitata al greggio imbarcato tra il 12 marzo e l’11 aprile, nel pieno della crisi scatenata dalla guerra contro l’Iran e dalla chiusura dello Stretto di Hormuz. Con il Brent che da giorni balla sul crinale dei 100 dollari (Wti poco sotto), la Casa bianca tenta di frenare l’impennata dei prezzi liberando parte del petrolio russo rimasto senza destinazione. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Stop Usa alle sanzioni, Putin ringrazia. Ma è l’Iran che decide Articoli correlati L’india torna al petrolio russo: 30 giorni di deroga alle sanzioni Usa. E ora Putin potrebbe alzare il prezzo del suo greggioGli Usa allentano le sanzioni sulla Russia, consentendo alle raffinerie indiane di acquistare milioni di barili di petrolio del Cremlino, a patto che... «Nessuno stop alle condanne a morte in Iran: da Trump sciocchezze», Teheran e la smentita dopo lo stop all’attacco Usa – La direttaNel ventesimo giorno di proteste in Iran, la mobilitazione contro il regime degli Ayatollah non accenna a fermarsi, nonostante una repressione... Una selezione di notizie su Stop Usa alle sanzioni Putin ringrazia... Temi più discussi: UE contro USA sullo stop alle sanzioni sul petrolio russo: Mette a rischio la sicurezza europea; Gli Usa estendono la deroga sul petrolio russo a tutti gli acquirenti per frenare i prezzi; Critiche a Trump per lo stop alle sanzioni contro la Russia: Mossa ingiustificabile; Stop sanzioni Usa alla Russia: critiche dell'Ue e di Kiev. UE contro USA sullo stop alle sanzioni sul petrolio russo: Mette a rischio la sicurezza europeaUcraina, stop USA alle sanzioni sul petrolio russo fino all'11 aprile. UE: Motivo di grande preoccupazione. Ripercussioni sulla sicurezza europea ... eunews.it Petrolio: da Usa stop sanzioni Russia, Brent resta sopra 100$Ultime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it Trump: "Usa primo produttore al mondo di petrolio, se i prezzi salgono guadagniamo un sacco di soldi". L'Agenzia internazionale per l'energia: è il peggiore stop alle forniture della storia. Salgono i prezzi dei voli aerei - facebook.com facebook #RegnoUnito e #Usa, stop e forti restrizioni alla #transizionedigenere dei #minori x.com