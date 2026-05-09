Iran 60 milioni di barili bloccati | l’emergenza del greggio al largo

In Iran, circa 60 milioni di barili di petrolio sono attualmente bloccati, generando preoccupazioni sullo stato dei pozzi petroliferi e dei serbatoi di stoccaggio. La situazione solleva interrogativi sulla possibile perdita di produzione e sui rischi di danni alle strutture di stoccaggio obsolete. La gestione di questa emergenza potrebbe influenzare il mercato del greggio e le strategie del settore energetico nel paese.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui