L’Agenzia internazionale dell’energia ha annunciato il rilascio di 400 milioni di barili di petrolio dall’Iran in risposta all’aumento dei prezzi globali. Nel frattempo, l’Unione europea ha deciso di non approvare l’importazione di greggio russo e di mantenere attivo il sistema di scambio di emissioni (ETS). La decisione arriva in un momento di forte turbolenza nel mercato energetico mondiale.

Di fronte all’ impennata dei prezzi del petrolio, l’ Agenzia internazionale dell’energia corre ai ripari. I 32 Paesi membri dell’organizzazione nata in seguito alla crisi petrolifera del ’74 hanno concordato all’unanimità di mettere a disposizione del mercato 400 milioni di barili di petrolio dalle loro riserve di emergenza. Von der Leyen: “La guerra è già costata 3 miliardi di euro”. La mossa era stata anticipata dall’annuncio di Germania e Giappone di attingere alle proprie riserve. “Le perturbazioni nel Golfo si ripercuotono rapidamente sui prezzi ovunque. Finché importiamo una quota significativa di combustibili fossili da regioni instabili, siamo vulnerabili e dipendenti”, avverte la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, l’AIE rilascia 400 mln barili di petrolio. No dell’Ue al greggio russo e allo stop dell’ETS

Articoli correlati

Iran, via libera dell'Aie al rilascio di 400 milioni di barili dalle riserve di petrolioI 32 Paesi membri dell’Agenzia internazionale per l’energia (Aie) hanno concordato oggi all’unanimità di mettere a disposizione del mercato 400...

Iran, la decisione senza precedenti dell’Aie: «Rilascio di 400 milioni di barili di petrolio per calmierare i prezzi»I 32 Paesi membri dell‘Agenzia Internazionale per l’Energia (Aie) hanno concordato all’unanimità di mettere a disposizione del mercato 400 milioni di...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Iran l'AIE rilascia 400 mln barili di...

Temi più discussi: Iran, Trump: Abbiamo vinto la guerra in un'ora, ma dobbiamo finire il lavoro | Colpita una base italiana a Erbil, Crosetto: Stanno tutti bene | Petroliere a fuoco a largo dell'Iraq; La guerra: il giallo delle scuse del presidente dell’Iran, i destinatari non sono i Paesi del Golfo; Iran ‘chiede scusa’ ai Paesi vicini mentre volano missili: tattica per allontanarli dagli USA; Mondiali 2026, l’Iran potrebbe non partecipare.

Iran, l’Aie prepara un maxi rilascio di riserve di greggio. La mossa che fa scendere il petrolio e tenta di evitare lo choc energeticoQuesta iniezione di greggio supererebbe i 182 milioni di barili che i Paesi membri avevano hanno immesso sul mercato nel 2022 a causa della guerra in Ucraina L’Agenzia Internazionale per l’Energia (Ai ... affaritaliani.it

Aie approva il maggiore rilascio: 400 milioni di barili dalle riserve nella crisi con l'IranL'Agenzia internazionale dell'energia, che riunisce 32 Paesi, ha approvato all'unanimità il rilascio di 400 milioni di barili di petrolio dalle riserve strategiche globali per evitare interruzioni del ... it.euronews.com

Ieri, nel pieno del suo delirio alla Camera dei Deputati, Giorgia Meloni ha paragonato i bombardamenti americani sull’Iran alla liberazione dell’Europa dal nazifascismo: “Dite viva gli americani che hanno liberato l’Italia dal nazifascismo, ma poi dite no agli am facebook

Mentre prosegue il conflitto in Medio Oriente, l’Iran ha diffuso un video di animazione in stile Lego che mette in scena una versione giocattolo di Donald Trump, affiancato dal presidente israeliano Benjamin Netanyahu e persino dal diavolo x.com