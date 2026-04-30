Rita Ugolini muore a 18 anni nell' incidente a bordo della Bmw sull' argine del Po gravissima l' amica

Una ragazza di 18 anni è deceduta e altre due persone sono rimaste ferite in modo grave dopo un incidente avvenuto nel primo pomeriggio di ieri lungo la strada arginale. L’incidente si è verificato a bordo di una BMW, con un veicolo che si è ribaltato o è uscito di strada, coinvolgendo tre persone. Le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo per i rilievi e il soccorso delle persone coinvolte.

CANARO (ROVIGO) - È di una ragazza di 18 anni morta e due feriti, di cui una gravissima, il bilancio del tremendo incidente avvenuto nel primo pomeriggio di ieri lungo la strada arginale del Po, a Garofolo di Canaro. La vittima è Rita Ugolini, originaria di Ferrara ma residente a Polesella. Gravissima l’amica coetanea, anche lei di Polesella, trasportata in elisoccorso all’ospedale di Padova. Ferito anche il conducente, un 32enne ferrarese, fidanzato della giovane vittima, che era alla guida della Bmw blu di grossa cilindrata su cui viaggiavano. LO SCHIANTO L’incidente si è verificato attorno alle 14.30. Per cause ancora in fase di...🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Rita Ugolini muore a 18 anni nell'incidente a bordo della Bmw sull'argine del Po, gravissima l'amica Notizie correlate Muore a 19 anni in un incidente. La Bmw finisce fuori strada, l’amica si salva per miracoloUn terribile schianto nel cuore della notte, un’auto che si accartoccia contro gli alberi e poi vola in una scarpata. Leggi anche: Marco Grassetto muore a 50 anni nell'incidente frontale il giorno del 18° compleanno del figlio: «Aveva preso ferie per festeggiare» Una raccolta di contenuti Si parla di: Auto sbanda e finisce nella scarpata, muore ragazza di 18 anni: gravi due amici - FOTO; Canaro, 18enne ferrarese vola giù dalla scarpata con l’auto e muore.