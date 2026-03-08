Bastoni fischiato anche in Milan Inter | non si placano le polemiche attorno al difensore! Neanche il tifo rossonero lo ‘perdona’
Durante la partita tra Milan e Inter, il difensore è stato fischiato dal pubblico, suscitando reazioni tra i tifosi di entrambe le squadre. Il clima allo stadio si è fatto teso, con alcuni supporters che hanno contestato le decisioni dell’atleta. Le polemiche continuano a far parlare, anche tra chi segue con passione le due squadre. La situazione ha acceso dibattiti tra gli appassionati e gli esperti di calcio.
Bastoni fischiato anche durante Milan Inter: il difensore nel mirino dei tifosi rossoneri dopo la simulazione contro la Juve: cosa è successodi Redazione JuventusNews24Bastoni è stato fischiato anche durante Milan Inter dopo la simulazione contro la Juventus.
Inter anche in NBA? Adesso Milano sogna: non si placano le voci su una possibile collaborazione con il Milan! I dettagliIl panorama sportivo milanese potrebbe presto tingersi di stelle e strisce, e non soltanto per il calcio.
Temi più discussi: Bastoni paga ancora Inter-Juve: dopo Lecce, anche il Sinigaglia lo fischia a ogni pallone; CorSera – Milan-Inter, Bastoni la più grande dose di fischi può fortificarlo; Il senso dei fischi a Bastoni; Bastoni, anche a Como una pioggia di fischi. Fabregas lo difende: Va protetto.
Serie A: in campo Milan-Inter 0-0 DIRETTAAlessandro Bastoni bersagliato dai fischi ad ogni pallone toccato nel derby di Milano. I tifosi del Milan non perdonano la simulazione del difensore nerazzurro contro la Juventus e stanno incessanteme ... ansa.it
Milan e Inter in campo per il derby: coro della Nord per Bastoni, il tifo rossonero fischiaMomento da segnalare all'ingresso in campo dell'Inter per il derby sul campo del Milan che comincia alle ore 20:45 di questa sera. All'entrata. tuttomercatoweb.com
Serie A, Milan-Inter 1-0 dopo 45': sfida al vertice nel derby della Madonnina Genoa-Roma 2-1. Punti pesanti in chiave salvezza per i liguri Bologna-Hellas Verona 1-2, Fiorentina-Parma 0-0. Alle 20.45 Milan-Inter Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://ww - facebook.com facebook
#ACMilan 1-0 #Inter : Pervis Estupinan! #MilanInter #SerieA #DerbyMilano #SerieAEnilive #Calcio #DerbyDellaMadonnina x.com