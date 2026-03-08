Bastoni fischiato anche in Milan Inter | non si placano le polemiche attorno al difensore! Neanche il tifo rossonero lo ‘perdona’

Durante la partita tra Milan e Inter, il difensore è stato fischiato dal pubblico, suscitando reazioni tra i tifosi di entrambe le squadre. Il clima allo stadio si è fatto teso, con alcuni supporters che hanno contestato le decisioni dell’atleta. Le polemiche continuano a far parlare, anche tra chi segue con passione le due squadre. La situazione ha acceso dibattiti tra gli appassionati e gli esperti di calcio.