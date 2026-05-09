Investimenti sul territorio da 1,8 milioni
Il Comune ha concluso il 2025 con un bilancio in attivo e ha destinato circa 1,8 milioni di euro a investimenti sul territorio. I lavori hanno interessato diverse aree della città, tra cui strade, scuole, aree verdi, impianti sportivi, spazi culturali e il cimitero. Le risorse sono state distribuite in vari interventi per migliorare le strutture e i servizi locali.
Il Comune archivia il 2025 con un bilancio in attivo e un piano di investimenti che ha toccato ogni angolo della città: dalle strade alle scuole, dal verde pubblico ai luoghi della cultura, dagli impianti sportivi al cimitero. Il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto di gestione dell’esercizio 2025, il documento contabile che fotografa lo stato di salute delle finanze comunali e la capacità dell’amministrazione di trasformare le risorse pubbliche in opere per i cittadini. Gli investimenti realizzati, o avviati nel corso dell’anno scorso, ammontano complessivamente a 1.810.456,54 euro. Un volume che porta la spesa per investimenti all’11,27% del totale della spesa dell’ente, con una quota pro capite di 127,92 euro per abitante.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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