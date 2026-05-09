Investimenti sul territorio da 1,8 milioni

Il Comune ha concluso il 2025 con un bilancio in attivo e ha destinato circa 1,8 milioni di euro a investimenti sul territorio. I lavori hanno interessato diverse aree della città, tra cui strade, scuole, aree verdi, impianti sportivi, spazi culturali e il cimitero. Le risorse sono state distribuite in vari interventi per migliorare le strutture e i servizi locali.

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