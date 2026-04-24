I conti tornano | ok al bilancio e avanzo da 2 milioni | Risorse per nuovi interventi sul territorio

Il consiglio comunale di San Giovanni ha approvato il rendiconto della gestione 2025, confermando un avanzo di 2 milioni di euro. La gestione finanziaria risulta equilibrata, con risorse disponibili per nuovi interventi sul territorio e sugli edifici pubblici. La decisione riguarda un quadro economico-finanziario che si mantiene solido e in crescita, permettendo al Comune di pianificare interventi futuri.

Oltre 2 milioni di euro disponibili per alcuni interventi anche sugli edifici pubblici. È stato approvato nel consiglio comunale di San Giovanni il rendiconto della gestione 2025 che conferma un quadro economico-finanziario solido e orientato allo sviluppo. Le entrate tributarie si mantengono sostanzialmente stabili, mentre le entrate extratributarie superano i 2,3 milioni di euro. "L’amministrazione comunale ha mantenuto alta l’attenzione sui servizi alla persona e alla comunità – spiega l’assessore al Bilancio, Francesca Pieraccini – Risorse importanti sono state destinate all’istruzione, al sostegno agli alunni con disabilità, ai servizi per l’infanzia, così come alla manutenzione del territorio, dalla viabilità alle aree verdi, avendo investito su questo capitolo oltre 800mila euro".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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