Un uomo di 54 anni ha investito e ucciso un rivale durante una discussione a San Bonifacio, poi è passato più volte sopra al corpo. Dopo aver lasciato la scena, ha tamponato un'auto e aggredito il conducente. La polizia ha arrestato il 54enne poco dopo, mentre le autorità stanno ancora accertando i motivi dello scontro tra i due uomini. La vittima, un tunisino di 55 anni, è deceduta sul colpo.

SAN BONIFACIO (VERONA) - Dopo una lite un 55enne di nazionalità tunisina è stato investito e ucciso da un connazionale la mattina di venerdì 20 febbraio in via Fogazzaro davanti al centro commerciale. Il responsabile - che con la vettura è anche ripetutamente passato sopra al corpo della vittima - è stato arrestato poco dopo. L'omicidio però non è l'unico delitto che è accusato di aver commesso in quei momenti. Subito dopo l'investimento mortale infatti ha tamponato un'auto e picchiato violentemente il conducente, anch'egli tunisino, facendolo finire in ospedale: un secondo episodio che al 54enne è valso anche la contestazione del reato di tentato omicidio.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Investe e uccide il rivale dopo la lite passando più volte sopra al corpo. Poi scappa, tampona un'auto e picchia il conducente: arrestato un 54enne

