Invasione di Penne Nere a Genova oltre 5mila veronesi all' adunata

Più di 5.500 volontari provenienti da Verona si preparano a partecipare alla 97ª Adunata Nazionale delle Penne Nere a Genova. Molti di loro sono già arrivati nella città ligure, mentre il numero di persone in movimento aumenterà nelle prime ore di domani, 10 maggio. Secondo le stime, circa 25 treni partiranno nelle prime ore del mattino dalla provincia e dalla città per raggiungere la manifestazione.

Sono più di 5.500 le Penne Nere veronesi che parteciperanno alla 97° Adunata Nazionale di Genova. E in molti hanno già raggiunto il capoluogo ligure, anche se il picco degli spostamenti è previsto per l'alba di domani, 10 maggio, quando dai vari punti della provincia e della città partiranno 25.🔗 Leggi su Veronasera.it

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