Intesa trimestrale record Generali fuori dal radar

Da ilgiornale.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Intesa Sanpaolo ha annunciato un utile netto di 2,76 miliardi di euro nel primo trimestre del 2026, con un incremento del 5,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La cifra supera le stime degli analisti, che si attestavano a 2,62 miliardi di euro. La banca ha registrato inoltre un record trimestrale, mentre Generali non è più tra le aziende monitorate.

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Intesa Sanpaolo ha chiuso il primo trimestre 2026 con un utile netto di 2,76 miliardi, in crescita del 5,6% rispetto allo stesso periodo del 2025 e al di sopra dei 2,62 miliardi previsti dal consensus di mercato. I proventi operativi netti sono cresciuti del 5,3% a 7,2 miliardi, con interessi netti a 3,6 miliardi (+0,1%) e commissioni nette a 2,5 miliardi (+3,1%). L'amministratore delegato Carlo Messina ieri ha esordito nella call con gli analisti ricordando la madre, mancata giovedì. Poi ha sottolineato che il gruppo ha messo a segno «il miglior trimestre di sempre», un risultato «eccezionale» ma che «non è nostra abitudine cambiare guidance nel primo trimestre di qualunque anno» perché «secondo me non è il modo giusto di gestire un'organizzazione».🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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