Dopo le primarie che hanno visto Giovanni Capecchi prevalere su Stefania Nesi, si sono svolti incontri tra i rappresentanti dei due schieramenti nel centrosinistra locale. Durante queste riunioni, Capecchi ha espresso la volontà di coinvolgere Nesi nel progetto politico, proponendole di entrare nella squadra. Questi incontri rappresentano le prime fasi di un percorso di avvicinamento tra le parti, con l’obiettivo di avviare una collaborazione ufficiale.

Prove tecniche d’intesa. Sono quelle che stanno andando in scena nel centrosinistra pistoiese nell’immediato post primarie, che hanno sancito la vittoria di Giovanni Capecchi ai danni di Stefania Nesi. Già perché, al di là dei proclami incrociati nel segno dell’unità e del sostegno reciproco con l’obiettivo di battere il centrodestra alle prossime amministrative, le fratture (sia all’interno della coalizione che dentro allo stesso Partito Democratico) che hanno caratterizzato le ultime settimane sono ancora tutte da ricomporre ed è evidente che le tossine di questi veleni siano destinate a restare in circolo, almeno per un po’. Capecchi però...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prove generali d’intesa. Capecchi incontra Nesi: "Entri nella squadra"

Il confronto Capecchi-Nesi domani sera al Nursery CampusDopo il ritrovo di sabato all’esterno della Casa del Popolo di Bonelle per sancire il patto, e la firma, del programma condiviso da tutta la...

Elezioni Comunali a Pistoia: primarie del centrosinistra, sfida Capecchi-Nesi domenica 12PISTOIA – Domenica 12 aprile 2026 si vota a Pistoia per le primarie del centrosinistra.