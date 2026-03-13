Nel 2025, Generali ha registrato un risultato operativo di 8 miliardi di euro, il dato più alto mai raggiunto dal gruppo. La cifra rappresenta un incremento del 9,7% rispetto all’anno precedente, segnando un risultato storico per l’azienda. La crescita degli utili si riflette anche sull'aumento del dividendo distribuito agli azionisti.

Un 2025 da record per Generali. L’anno si è concluso per il gruppo con un risultato operativo a quota 8 miliardi di euro, “il migliore di sempre”, con una crescita del 9,7%. Ancora meglio va sul fronte dell’ utile netto, che registra un balzo del 14,5% a quota 4,3 miliardi di euro. La conseguenza è una distribuzione più ricca per gli azionisti, con un dividendo per azione in salita del 14,7% a 1,64 euro, a cui aggiungere un buyback da 500 milioni da proporre alla prossima assemblea degli azionisti. In aumento sono stati anche i premi lordi, a quota 98,1 miliardi (+3,6%). Migliorato poi il Combined Ratio al 92,6%, con il Solvency Ratio che si è attestato al 219%. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Per Generali un 2025 da record: crescono utili e dividendo

