Jannik Sinner ha esordito con una vittoria agli Internazionali di Roma, battendo in due set Sebastian Ofner con il punteggio di 6-3, 6-4. La partita è durata un’ora e 40 minuti e ha visto il tennista italiano dimostrare una prestazione solida e continua. Con questa vittoria, Sinner si è qualificato per il prossimo turno del torneo.

Una prestazione solida, come ormai ci ha abituati da molto tempo. Jannik Sinner vince la prima gara agli Internazionali di Roma sconfiggendo in due set l’austriaco Sebastian Ofner con il punteggio di 6-3, 6-4 dopo un’ora e 40 minuti di gioco. Applausi, a scena aperta, per il numero uno del mondo che oggi si è “limitato” alla sua ordinaria amministrazione senza soffrire più di tanto e risultando sempre decisivo quando contava, quando bisognava accelerare. Adesso un giorno di riposo, di nuovo in campo lunedì per il terzo turno. Le parole di Sinner. “Per noi italiani è uno dei tornei più importanti dell’anno. È stato un anno incredibile il 2025, sono contento anche quest’anno ma la cosa più importante è essere felice in campo, grazie a voi è molto più semplice”, spiega al termine della gara Jannik.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Internazionali, Sinner illumina il Foro Italico: debutto vincente, Ofner sconfitto in due set

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