Sinner sfida Ofner al Foro Italico | il numero 1 punta al trionfo

Da ameve.eu 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Foro Italico, il tennista italiano affronta il suo avversario in un match che rappresenta il primo confronto diretto tra i due. Dopo aver conquistato il titolo a Madrid sulla terra battuta, il giocatore punta a confermare la sua forma anche su questa superficie. La partita si svolge in un contesto di grande attesa, con i due atleti pronti a mettere in campo le proprie capacità.

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? Domande chiave Come potrà Sinner traslare il dominio di Madrid sulla terra battuta?. Chi riuscirà a prevalere in questo primo scontro diretto tra i due?. Quali sono le strategie di Ofner per interrompere la striscia vincente?. Dove potrai seguire in streaming la sfida serale al Foro Italico?.? In Breve Sinner vince 5 Masters 1000 consecutivi dopo il recente successo a Madrid.. Ofner accede al secondo turno superando l'americano Alex Michelsen nel primo turno.. L'azzurro raggiunse la finale romana l'anno scorso perdendo contro Carlos Alcaraz.. Partita in diretta sabato 9 maggio alle ore 19 su SkySport e Tv8.. Sabato 9 maggio 2026, alle ore 19, Jannik Sinner affronterà Sebastian Ofner sul campo centrale del Foro Italico per il secondo turno del Masters 1000 di Roma.🔗 Leggi su Ameve.eu

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