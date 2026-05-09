Internazionali Sinner e Roma | So fare la carbonara ma non la posso girare

Jannik Sinner ha vinto il suo primo match agli Internazionali d’Italia 2025, festeggiando l’esordio sulla terra battuta romana. Durante l’intervista, il tennista ha commentato di saper preparare la carbonara, ma ha aggiunto di non poterla girare, senza fornire ulteriori dettagli. La sua vittoria ha attirato l’attenzione dei presenti e segnato l’inizio del torneo sulla prestigiosa superficie italiana.

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