Internazionali Sinner e Roma | So fare la carbonara ma non la posso girare
Jannik Sinner ha vinto il suo primo match agli Internazionali d’Italia 2025, festeggiando l’esordio sulla terra battuta romana. Durante l’intervista, il tennista ha commentato di saper preparare la carbonara, ma ha aggiunto di non poterla girare, senza fornire ulteriori dettagli. La sua vittoria ha attirato l’attenzione dei presenti e segnato l’inizio del torneo sulla prestigiosa superficie italiana.
(Adnkronos) – Jannik Sinner esulta dopo la vittoria all'esordio negli Internazionali d'Italia 2025. Oggi, sabato 9 maggio, il tennista azzurro ha battuto l'austriaco Sebastian Ofner nel secondo turno del Masters 1000 di Roma: "Credo che la partita non fosse scontata, abbiamo giocato contro un po’ di anni fa e siamo giocatori diversi. Per me era. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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