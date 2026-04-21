Alcaraz | Non posso compromettere la carriera per fare il Roland Garros Sinner rimarrà n1 più a lungo di me

Durante i Laureus World Sports Awards a Madrid, Carlos Alcaraz ha ricevuto il premio come miglior atleta dell'ultima stagione. In un discorso, ha affermato di non voler mettere a rischio la sua carriera partecipando al Roland Garros, e ha commentato che Jannik Sinner manterrà la posizione di numero uno più a lungo di lui. La serata ha visto anche altri grandi nomi dello sport ricevere riconoscimenti importanti.

Serata di gala e riflettori puntati su Carlos Alcaraz, che a Madrid, durante i Laureus World Sports Awards, ha ricevuto il premio di miglior atleta della scorsa stagione. Un riconoscimento prestigioso che però non basta a nascondere le ombre del momento: il problema al polso accusato a Barcellona continua a tenere in apprensione il mondo del tennis e rischia di condizionare pesantemente la sua stagione sulla terra battuta. A margine della premiazione, lo spagnolo ha affrontato inevitabilmente il tema più caldo, quello legato alle sue condizioni fisiche. Le sue parole, tutt’altro che rassicuranti, lasciano aperti diversi interrogativi: “ Nello sport professionistico si incontrano sempre piccoli intoppi lungo il percorso, ma il nostro dovere è quello di rialzarci più forti e migliori di prima.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alcaraz: “Non posso compromettere la carriera per fare il Roland Garros. Sinner rimarrà n.1 più a lungo di me”

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