Internazionali Sinner batte Ofner all’esordio | La partita vinta con tanto lavoro sono contento

Jannik Sinner ha iniziato con successo il suo cammino agli Internazionali d’Italia, vincendo al primo turno contro un avversario che ha messo in difficoltà. La partita si è conclusa con un punteggio favorevole all’italiano, che ha mostrato concentrazione e determinazione durante tutto l’incontro. Dopo la vittoria, Sinner ha commentato di aver ottenuto il risultato grazie a un impegno costante e a un lavoro preparatorio intenso.

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