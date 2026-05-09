Internazionali Sinner batte Ofner all’esordio | La partita vinta con tanto lavoro sono contento
Jannik Sinner ha iniziato con successo il suo cammino agli Internazionali d’Italia, vincendo al primo turno contro un avversario che ha messo in difficoltà. La partita si è conclusa con un punteggio favorevole all’italiano, che ha mostrato concentrazione e determinazione durante tutto l’incontro. Dopo la vittoria, Sinner ha commentato di aver ottenuto il risultato grazie a un impegno costante e a un lavoro preparatorio intenso.
Roma, 9 maggio 2026 – Jannik Sinner esulta dopo la vittoria all’esordio negli Internazionali d’Italia 2025. Oggi, sabato 9 maggio, il tennista azzurro ha battuto l’austriaco Sebastian Ofner nel secondo turno del Masters 1000 di Roma: “Credo che la partita non fosse scontata, abbiamo giocato contro un po’ di anni fa e siamo giocatori diversi. Per me era un giocatore nuovo e dovevo adattarmi, ma sono contento perché le prime partite sono sempre difficili”, ha detto Sinner in conferenza stampa, “sono soddisfatto per oggi. Le partite si vincono con il lavoro che fai prima in allenamento, devi alzare l’intensità ed è sempre un gran piacere allenarmi con Cobolli e con tutti gli altri italiani.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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