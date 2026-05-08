Jannik Sinner si sta allenando con il giovane tennista Cobolli in vista del suo primo match agli Internazionali d’Italia 2026, previsto per domani contro Ofner. La preparazione si svolge in un clima di attesa, mentre il torneo si avvicina e il pubblico italiano aspetta di vedere il giocatore in campo. La sfida rappresenta l’inizio di una nuova partecipazione per Sinner nel torneo romano.

Si avvicina il momento che tutta l’Italia del tennis aspetta: l’esordio di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia 2026. Il numero 1 al mondo sarà in campo domani, sabato 9 maggio, contro l’austriaco Sebastian Ofner: il numero 82 del ranking Atp al primo turno ha battuto in due set, con un doppio 6-3, lo statunitense Alex Michelsen. Non ha mai sfidato Sinner in carriera: sarà la prima volta. Intanto, dopo la grande festa di giovedì, Sinner oggi torna ad allenarsi al Foro Italico. Gli appassionati con il biglietto Ground hanno un’altra occasione di ammirare da vicino il numero 1 del mondo, che ha in programma una sessione di allenamento con Flavio Cobolli alle 16 sul campo 5.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Internazionali, Sinner si allena con Cobolli in vista dell’esordio a Roma: domani la sfida contro Ofner

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