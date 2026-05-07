Internazionali Basiletti sorpresa azzurra avanti Paolini e Bellucci

Nella giornata degli Internazionali d’Italia, il tennis italiano ha visto alcune sorprese e conferme. Tra i risultati più significativi, il successo di Basiletti che ha sorpreso gli avversari, mentre Paolini e Bellucci sono avanzati nel torneo. La competizione si svolge sulla terra rossa di Roma, con diversi giocatori italiani che si sono distinti nel corso delle partite disputate.

Roma, 7 mag. (askanews) – Giornata dai due volti per il tennis italiano agli Internazionali d’Italia. Al Foro Italico arrivano infatti alcune eliminazioni pesanti, a partire da quella di Matteo Berrettini, sconfitto nettamente dall’australiano Alexei Popyrin con il punteggio di 6-2 6-3 nel match d’apertura sul Centrale. Una prova complicata per il romano, apparso in difficoltà soprattutto negli scambi da fondo e poco incisivo al servizio. Le buone notizie per i colori azzurri arrivano però dal tabellone femminile e da Noemi Basiletti, protagonista della sorpresa di giornata. La toscana, classe 2006 e numero 427 del ranking mondiale, supera l’australiana Ajla Tomljanovic per 7-5 6-4 e conquista il secondo turno del torneo.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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