Internazionali il Foro accoglie Kalinskaya | Lì gioca l’ex di Sinner

Durante gli Internazionali di tennis del 2026, il torneo ha visto la partecipazione di Anna Kalinskaya, nota anche per essere stata legata sentimentalmente a Jannik Sinner. La giocatrice ha preso parte alla competizione, attirando l’attenzione di alcuni spettatori e appassionati. La sua presenza ha generato interesse tra gli appassionati di tennis, soprattutto tra coloro che seguono da vicino le vicende dei giocatori italiani e internazionali.

(Adnkronos) – Gli Internazionali 2026 accolgono Anna Kalinskaya, ricordata da molti come l'ex fidanzata di Jannik Sinner. Oggi, giovedì 7 maggio, la tennista russa ha battuto in tre set la ceca Katerina Siniakova nel primo turno del Wta 1000 di Roma, al termine di una partita che ha acceso gli spalti del Foro Italico. Molta la. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Internazionali di tennis, adesivi omofobi contro Sinner al Foro ItalicoNon solo l'entusiasmo per gli Internazionali d'Italia, ma anche una scia di insulti che nulla ha a che fare con lo sport. Leggi anche: Sinner agli Internazionali di Roma 2026, il montepremi del torneo e quando gioca Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La carica dei 70 mila ragazzi: il Foro Italico accoglie le scuole; Mattarella accoglie gli azzurri del tennis al Quirinale e ricorda Zanardi: Grande spessore umano e sportivo; Il Foro Italico Accoglie 70 Mila Giovani; Internazionali, più campi e non solo: il nuovo Foro Italico. Internazionali, più campi e non solo: il nuovo Foro Italico(Adnkronos) - Una nuova edizione degli Internazionali d'Italia, un nuovo Foro Italico. Aspettando Jannik Sinner, il torneo al via oggi, martedì 5 maggio, accoglie tifosi e appassionati con un site com ... msn.com Sinner arriva agli Internazionali e saluta i tifosi: fan in delirio al Foro Italico VIDEOJannik Sinner è arrivato agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, giovedì 7 maggio, il tennista azzurro è sbarcato al Foro Italico per tenere la sua prima ... ilgazzettino.it Bellucci al 2° turno agli Internazionali BNL d'Italia: Burruchaga battuto in due set #SkySport #SkyTennis x.com Bellucci supera il primo turno agli Internazionali di Roma, battuto l’argentino Burruchaga. - facebook.com facebook