Internazionali scoppia caso scommettitori | caos tra tifosi durante match di Moutet
Durante gli Internazionali d'Italia del 2026, si è verificato un caos tra i tifosi legato a un caso di scommettitori. Nel corso delle partite di oggi, sabato 9 maggio, sono emersi episodi che hanno coinvolto alcuni spettatori, creando scompiglio tra il pubblico presente. La situazione ha attirato l'attenzione delle autorità e delle forze di sicurezza, che stanno indagando sugli eventi.
(Adnkronos) – Scandalo scommettitori agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, sabato 9 maggio, tra i tantissimi tifosi e appassionati che hanno riempito le vie del Foro Italico per il Masters 1000 di Roma, come ogni anno si sono palesati spettatori molesti con i giocatori, protagonisti di un tifo sguaiato e guidato dalle scommesse. Sul match d'apertura della. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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