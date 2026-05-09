Internazionali scoppia caso scommettitori | caos tra tifosi durante match di Moutet

Durante gli Internazionali d'Italia del 2026, si è verificato un caos tra i tifosi legato a un caso di scommettitori. Nel corso delle partite di oggi, sabato 9 maggio, sono emersi episodi che hanno coinvolto alcuni spettatori, creando scompiglio tra il pubblico presente. La situazione ha attirato l'attenzione delle autorità e delle forze di sicurezza, che stanno indagando sugli eventi.

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