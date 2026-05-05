Durante le prime giornate degli Internazionali d’Italia 2026 si sono verificati episodi di tensione tra alcuni giocatori e spettatori, alcuni dei quali sembrano essere scommettitori. In particolare, ci sono stati momenti di alterco durante le partite, con tifosi che urlavano e si aggiravano rumorosamente mentre i giocatori erano al servizio. Questi incidenti sono stati filmati e condivisi sui social, attirando l’attenzione su possibili problematiche legate alla presenza degli scommettitori in questa edizione del torneo.

Tensione agli Internazionali d’Italia 2026, forse a causa degli scommettitori. Oggi alcuni giocatori hanno litigato con diversi tifosi, probabilmente scommettitori, che, durante le partite, tifavano con troppa foga disturbando e urlando durante i turni di servizio. Un fenomeno che non è nuovo nel Masters 1000 di Roma e sugli altri tornei del circuito, più volte denunciato dagli stessi tennisti. Internazionali di Roma, risse verbali tra giocatori e tifosi.. Nel match che ha aperto il programma del Centrale, l a ceca Barbora Krejcikova ha perso la testa contro uno spettatore che fischiava durante i suoi turni di servizi. Un chiaro modo per farle perdere la concentrazione che va però contro le regole di bon ton del tennis e che ha portato al richiamo da parte del giudice di sedia.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Gli Internazionali si aprono con risse tra giocatori e spettatori (video): l’ombra degli scommettitori

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