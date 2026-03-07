Al Masters 1000 di Indian Wells 2026, Jannik Sinner ha affrontato e battuto Dalibor Svrcina in due set, con un punteggio di 6-1, 6-1, in poco più di un’ora di gioco. Sinner, numero 2 del ranking ATP, ha superato senza problemi il tennista ceco, proveniente dalle qualificazioni e attualmente al 109° posto nel ranking.

Esordio convincente per Jannik Sinner al Masters 1000 di Indian Wells. Il numero 2 del mondo ha superato senza difficoltà il ceco Dalibor Svrcina, numero 109 del ranking ATP e proveniente dalle qualificazioni, con un netto doppio 6-1 in poco più di un’ora di gioco. Il ritorno dell’azzurro nella Coachella Valley dopo due anni è stato segnato da una prestazione dominante dall’inizio alla fine, con un match mai realmente in discussione. Calm and collected? @janniksin soars through 6-1 6-1 vs qualifier Svrcina for a third round matchup vs Shapovalov or Etcheverry. #TennisParadise pic.twitter.comNjvZBtNntN — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 7, 2026 Sinner ha mostrato grande solidità al servizio, concedendo appena 8 punti nei propri turni di battuta, e si è distinto anche nelle discese a rete, chiudendo 15 punti su 17 nei net point. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Indian Wells 2026, ottimo esordio per Sinner: battuto Svricina in due set

Indian Wells, Berrettini ok all’esordio: Mannarino battuto in rimonta in 3 set(Adnkronos) – Esordio vincente anche tra crampi e fatica per Matteo Berrettini al Masters 1000 di Indian Wells.

