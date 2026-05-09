Internazionali Roma 2026 Sinner in campo contro Ofner – La diretta

Oggi, sabato 9 maggio, si è disputato il primo incontro agli Internazionali di Roma 2026. Jannik Sinner, numero uno del mondo e vincitore degli ultimi cinque Masters 1000, ha affrontato l’austriaco Sebastian Ofner, che occupa la posizione 82 nel ranking ATP. La partita si è svolta sul campo principale con il pubblico presente, e si è conclusa con la vittoria di Sinner in due set.

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Jannik Sinner oggi, sabato 9 maggio, fa il suo esordio agli Internazionali Roma 2026. L’azzurro – n°1 del mondo e vincitore degli ultimi cinque Masters 1000 – sfida l’austriaco Sebastian Ofner, n°82 del ranking. L’unico precedente tra i due risale al circuito Challenger, in particolare alla finale disputata a Ortisei nel 2019 e vinta dall’altoatesino per 6-2 6-4. In caso di vittoria il 24enne di Sesto Pusteria se la vedrebbe con uno tra Jakub Mensik e Alexei Popyrin. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Internazionali BNL d'Italia (@internazionalibnlditalia) Sinner contro Ofner – Il match in diretta Inizio diretta: 090526 19:00 Fine diretta: 090526 22:00 19:10 090526 Sinner in campo contro Ofner Al via il match tra Sinner e Ofner sul Centrale del Foro Italico, valido per il secondo turno del Masters 1000 di Roma.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Internazionali Roma 2026, Sinner in campo contro Ofner – La diretta ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Sinner contro Ofner: dove vedere l'incontro degli Internazionali BNL d'Italia 2026 Notizie correlate Internazionali Roma 2026, Sinner all’esordio contro Ofner – La direttaJannik Sinner oggi, sabato 9 maggio, fa il suo esordio agli Internazionali Roma 2026. Leggi anche: LIVE Sinner-Ofner, ATP Roma 2026 in DIRETTA: tennisti in campo per il riscaldamento! Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Il tabellone degli Internazionali d'Italia 2026: con chi giocano Jannik Sinner e gli italiani nel singolare maschile a Roma · Tennis ATP; Internazionali: Berrettini sulla strada di Sinner, Musetti dalla parte di Djokovic | Il tabellone di Roma; Internazionali di tennis di Roma 2026: quando gioca Sinner, il tabellone e perché può vincere tutto; Sinner e gli Internazionali, Jannik risolve il 'rebus Roma': l'annuncio. Sinner-Ofner diretta 1-1: l'esordio di Jannik agli Internazionali di Roma. Dove vederla (tv e streaming) e precedentiE' il giorno del debutto di Jannik Sinner al Foro Italico. Dopo la vittoria nella scorsa serata di Musetti, questa volta tocca all'altoatesino scendere in campo al centrale ... ilmattino.it Sinner-Ofner in diretta LIVE agli Internazionali di Roma 2026: esordio per Jannik, via al 2° turnoSinner sfida Ofner nel secondo turno degli Internazionali di Roma 2026, match d'esordio per Jannik dopo il bye al primo turno come testa di serie ... fanpage.it #Sinner-Ofner diretta Internazionali di Roma: segui la sfida di Jannik. Tennis oggi LIVE x.com Internazionali d'Italia di tennis: dove sono i due campi sul Lungotevere reddit