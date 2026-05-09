Internazionali Roma 2026 Sinner in campo contro Ofner – La diretta

Da lapresse.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, sabato 9 maggio, si è disputato il primo incontro agli Internazionali di Roma 2026. Jannik Sinner, numero uno del mondo e vincitore degli ultimi cinque Masters 1000, ha affrontato l’austriaco Sebastian Ofner, che occupa la posizione 82 nel ranking ATP. La partita si è svolta sul campo principale con il pubblico presente, e si è conclusa con la vittoria di Sinner in due set.

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Jannik Sinner oggi, sabato 9 maggio, fa il suo esordio agli Internazionali Roma 2026. L’azzurro – n°1 del mondo e vincitore degli ultimi cinque Masters 1000 – sfida l’austriaco Sebastian Ofner, n°82 del ranking. L’unico precedente tra i due risale al circuito Challenger, in particolare alla finale disputata a Ortisei nel 2019 e vinta dall’altoatesino per 6-2 6-4. In caso di vittoria il 24enne di Sesto Pusteria se la vedrebbe con uno tra Jakub Mensik e Alexei Popyrin. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Internazionali BNL d'Italia (@internazionalibnlditalia) Sinner contro Ofner – Il match in diretta Inizio diretta: 090526 19:00 Fine diretta: 090526 22:00 19:10 090526 Sinner in campo contro Ofner Al via il match tra Sinner e Ofner sul Centrale del Foro Italico, valido per il secondo turno del Masters 1000 di Roma.🔗 Leggi su Lapresse.it

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Sinner contro Ofner: dove vedere l'incontro degli Internazionali BNL d'Italia 2026

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