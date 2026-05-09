Internazionali Roma 2026 Jasmine Paolini affronta Elise Mertens – La diretta
Durante gli Internazionali d’Italia 2026 a Roma, è prevista una partita tra Jasmine Paolini e Elise Mertens. La sfida si terrà sui campi della capitale italiana, con le due tenniste pronte a confrontarsi nelle fasi iniziali del torneo. La competizione raccoglie l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, che aspettano di vedere come si svilupperà il match tra le due giocatrici.
Agli Internazionali d’Italia 2026 ospitati a Roma, tutto pronto per la sfida tra Jasmine Paolini e la belga Elise Mertens. L’azzurra, campionessa uscente, cerca di confermarsi dopo il trionfo del 2025 contro Coco Gauff. Tanti gli italiani oggi in campo: Bellucci, Cobolli, Pellegrino e Sinner. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jasmine Paolini (@jasminepaolini) Paolini-Mertes, la diretta Inizio diretta: 090526 13:00 Fine diretta: 090526 15:00 13:23 090526 Paolini-Mertens 2-2 Mertens risponde bene a Paolini. Di nuovo pareggio tra le due, dopo il 40-15 messo a segno dalla tennista belga. 13:18 090526 Paolini-Mertens 2-1 nel primo set Altro 40-30 per Paolini, che mantiene ancora il servizio.🔗 Leggi su Lapresse.it
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