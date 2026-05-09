Internazionali Roma 2026 Jasmine Paolini affronta Elise Mertens – La diretta

Durante gli Internazionali d’Italia 2026 a Roma, è prevista una partita tra Jasmine Paolini e Elise Mertens. La sfida si terrà sui campi della capitale italiana, con le due tenniste pronte a confrontarsi nelle fasi iniziali del torneo. La competizione raccoglie l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, che aspettano di vedere come si svilupperà il match tra le due giocatrici.

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Agli Internazionali d’Italia 2026 ospitati a Roma, tutto pronto per la sfida tra Jasmine Paolini e la belga Elise Mertens. L’azzurra, campionessa uscente, cerca di confermarsi dopo il trionfo del 2025 contro Coco Gauff. Tanti gli italiani oggi in campo: Bellucci, Cobolli, Pellegrino e Sinner. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jasmine Paolini (@jasminepaolini) Paolini-Mertes, la diretta Inizio diretta: 090526 13:00 Fine diretta: 090526 15:00 13:23 090526 Paolini-Mertens 2-2 Mertens risponde bene a Paolini. Di nuovo pareggio tra le due, dopo il 40-15 messo a segno dalla tennista belga. 13:18 090526 Paolini-Mertens 2-1 nel primo set Altro 40-30 per Paolini, che mantiene ancora il servizio.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Internazionali Roma 2026, Jasmine Paolini affronta Elise Mertens – La diretta ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Pronostico e quote Jasmine Paolini – Elise Mertens, WTA Roma 09-05-2026Jasmine Paolini e Elise Mertens si giocheranno il passaggio al terzo turno a partire dalle ore 13:00 sul campo centrale. Leggi anche: LIVE Paolini-Mertens, WTA Roma 2026 in DIRETTA: tenniste in campo per il riscaldamento Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il tabellone degli Internazionali d'Italia 2026: con chi giocano Jasmine Paolini e le italiane nel singolare femminile a Roma · Tennis WTA; IBI 26, il tabellone delle italiane: Paolini in alto con Sabalenka e Gauff; Paolini soffre ma batte Jeanjean: è al 3° turno; WTA Roma 2026, il tabellone di Jasmine Paolini: cammino irto di difficoltà per la toscana. Internazionali Roma, diretta oggi: Berrettini-Popyrin live 2-6 3-6, a seguire Paolini e Cinà, arriva Sinner. Tutti gli italiani in campo, orari e dove vederli (in chiaro)Internazionali Bnl d'Italia, quarto giorno di torneo al Foro Italico. Tutti gli aggiornamenti di oggi, giovedì 7 maggio. In campo ben 8 italiani, inizia Berrettini col primo match ... leggo.it Internazionali d’Italia 2026 oggi in tv: orari sabato 9 maggio, ordine di gioco, quale partita su TV8Saranno 24 i match previsti oggi, sabato 9 maggio, a Roma per gli Internazionali d'Italia 2026 di tennis, torneo combined di categoria ATP Masters 1000 e ... oasport.it #Cobolli-Atmane diretta Internazionali di Roma: segui la sfida tennis oggi LIVE x.com Internazionali d'Italia di tennis: dove sono i due campi sul Lungotevere reddit