internazionali poker azzurro al terzo turno ma paolini si arrende

Nel torneo internazionale, Jasmine Paolini si è fermata al terzo turno. La tennista italiana, campionessa in carica di Roma, ha perso contro Elise Mertens. Durante il match, Paolini ha avuto tre occasioni per chiudere il secondo set, ma non è riuscita a sfruttarle. La belga ha approfittato di questa occasione per rimontare e vincere l’incontro.

La campionessa in carica di Roma, Jasmine Paolini, non ce l'ha fatta. La tennista italiana si è arresa a Elise Mertens, in un match dove non è riuscita a sfruttare tre match point nel secondo set, favorendo così la rimonta della belga. "E' una sconfitta dura - ha detto nel post-partita - soprattutto per il punteggio, per come è andata. Ma lei è una grande giocatrice. È solida. Penso che abbia giocato molto bene i punti importanti. Io, a volte, avrei potuto essere un po' più intelligente. Quindi è dura, ma è il tennis e può succedere". Avanza invece al terzo turno Flavio Cobolli, che in due set ha domato il francese Terence Atmane (n.51 Atp) conquistando così la seconda vittoria in carriera nel torneo di casa dopo quella nel 2024 contro Marterer.🔗 Leggi su Iltempo.it

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