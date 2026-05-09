La giocatrice italiana, testa di serie nel torneo, è uscita al terzo turno dopo aver perso in tre set contro l’avversaria belga, dopo aver sprecato tre match point. In un’intervista, ha dichiarato di dover evitare la negatività e ha espresso la speranza di tornare ai livelli precedenti, sottolineando di sentirsi ancora competitiva. L'incontro si è concluso con la sconfitta dopo un combattuto confronto sul campo.

La campionessa uscente cede in tre set a Elise Mertens dopo tre match point sprecati. “Spero di tornare ai miei livelli, sono competitiva” “Bisogna essere solidi e freddi nei momenti importanti”, queste le parole di Jasmine Paolini dopo l’eliminazione agli Internazionali d’Italia. Una sconfitta subita in seguito alla rimonta dalla belga Elise Mertens con il punteggio di 4-6, 7-6, 6-3 dopo due ore e quarantuno minuti di battaglia. Una partita intensa, combattuta, segnata da tre match point non sfruttati dall’azzurra durante il secondo set. La toscana, numero 4 del mondo nel 2024 è oggi in una fase più complessa. Nella partita di oggi sul 6-5 del secondo parziale ha avuto l’opportunità di chiudere l’incontro, ma Mertens è rimasta aggrappata al match, trascinandolo al tie-break e poi al terzo set, dove ha alzato ulteriormente il livello.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Internazionali, Paolini fuori al terzo turno: “Devo evitare la negatività”

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