La tennista ucraina Oleksandra Olynikova ha raggiunto il terzo turno agli Internazionali di Roma. La giocatrice, affiliata al Circolo Tennis San Giorgio del Sannio, presieduto da Michele Pepe, ha ottenuto un risultato considerato storico per la sua carriera. La competizione si svolge sulla terra battuta e vede partecipanti di alto livello provenienti da tutto il mondo.

Tempo di lettura: < 1 minuto Risultato storico per la tennista ucraina Oleksandra Olyinikova, atleta del Circolo Tennis San Giorgio del Sannio presieduto da Michele Pepe. Agli Internazionali BNL d’Italia, in corso di svolgimento al Foro Italico di Roma, Oleksandra, attualmente numero 68 del ranking mondiale, dopo aver superato al primo turno la croata Petra Marcinko (numero 69 del mondo), ha conquistato una prestigiosa vittoria contro la danese Clara Tauson, attuale numero 18 del ranking WTA e in passato salita fino alla 12ª posizione mondiale. Nel torneo romano, Olyinikova è seguita dai maestri del Circolo Tennis San Giorgio del Sannio, Daniele e Roberto Pepe, che accompagneranno l’atleta anche nei prossimi importanti appuntamenti internazionali.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Internazionali di Roma, la Olynikova approda al terzo turno

Notizie correlate

Carlos Alcaraz doma Joao Fonseca e approda al terzo turno a MiamiGiocare al meglio i punti importanti: è questa una delle qualità decisive per fare la differenza.

Jannik Tennis, Miami: Sinner domina Dzumhur e approda al terzo turnoPrestazione convincente per Jannik Sinner che supera Damir Dzumhur con un netto 6-3, 6-3 nel secondo turno del Miami Open, conquistando così...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Internazionali d'Italia 2026: tutte le partite e i risultati in diretta · Tennis ATP e WTA; Sito Istituzionale | Internazionali di tennis: sorteggio del tabellone a Piazza del Popolo; Internazionali: tutti gli italiani in campo oggi a Roma; Internazionali BNL d'Italia 2026: date, calendario, protagonisti e dove vedere il torneo di Roma.

Internazionali di Roma 2026: dove vedere il torneo in tv e streaming (anche gratis)Roma torna capitale del grande tennis con gli Internazionali BNL d’Italia 2026, uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Tra campioni come Jannik ... funweek.it

Sinner agli Internazionali di Roma 2026, il montepremi del torneo e quando giocaJannik Sinner agli Internazionali d’Italia 2026: il montepremi completo del Masters 1000 di Roma, le cifre turno per turno e il possibile cammino ... quifinanza.it

Durante la prima conferenza stampa degli Internazionali di Roma il tennista numero uno al mondo Jannik Sinner ha parlato di un tema caro a molti, forse tutti: i soldi. Secondo l'atleta, superfavorito quest'anno allo slam nella capitale, i montepremi dei grandi tor facebook

Internazionali di Roma al Foro italico: Zeverev in allenamento. Qui tutto è Top x.com