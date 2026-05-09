Internazionali Paolini addio al torneo del singolo femminile | eliminata da Mertens

Jasmine Paolini è stata eliminata dagli Internazionali d’Italia 2026 nel torneo di singolare femminile. La tennista italiana, oggi, ha perso contro la belga Elise Mertens, che occupa la posizione numero 21 nel ranking mondiale. L’incontro si è concluso con due set a uno, con i punteggi di 6-4, 7-6, 6-2. La partita si è disputata sabato 9 maggio.

Roma, 9 maggio 2026 – Jasmine Paolini eliminata dagli Internazionali d’Italia 2026. Oggi, sabato 9 maggio, la tennista azzurra è stata battuta dalla belga Elise Mertens, numero 21 del mondo, arrendendosi in due set con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-2. Paolini arrivava al Wta 1000 di Roma da campionessa in carica, ma dopo la rimonta dell’esordio, quando aveva eliminato Jeanjean, non è riuscita a ripetersi e ha salutato Roma. Primo set equilibrato dove Paolini ha controllato gioco e ritmo, piazzando un solo break ma riuscendo a resistere al ritorno dell’avversaria e portando a casa il parziale 6-4. Diversa la storia nel secondo parziale, dove Mertens si fa più aggressiva e impegna l’azzurra, che però regge e si conquista ben tre match point, sprecandoli però uno dopo l’altro e mandando così il set al tie break.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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