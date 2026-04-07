Jannik Sinner ha iniziato il torneo di Montecarlo con un’ampia vittoria, sconfiggendo il francese Ugo Humbert in due set. Nei prossimi turni, l’italiano affronterà uno tra il argentino Cerundolo e il ceco Machac negli ottavi di finale. La competizione si svolge sul mattone rosso, con un montepremi di circa 7 milioni di euro, e può essere seguita in diretta televisiva anche in chiaro. La data del prossimo match di Sinner non è ancora stata comunicata ufficialmente.

Jannik Sinner inizia alla grande il torneo di Montecarlo: nella prima uscita stagionale sulla terra rossa ha battuto il francese Ugo Humbert, numero 34 del ranking, con un 6-3, 6-0. Dopo un. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sinner, quando gioca a Montecarlo? Cerundolo o Machac agli ottavi: data, tabellone, montepremi e dove vederlo in tv (anche in chiaro)

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Cambiano superfici e continenti, non il risultato Sinner allunga il suo record di set consecutivi nei Masters 1000 a 36 e conquista il terzo turno a Monte-Carlo, dove affronterà F. Cerundolo o Machac @BMWItalia x.com