Internazionali Musetti conquista il terzo turno | superato il francese Mpetshi Perricard

Nella seconda giornata degli Internazionali d’Italia, il tennista italiano ha vinto il suo incontro con il francese in due set, 6-4, 6-4, e si è qualificato per il terzo turno del torneo. La partita si è conclusa nella serata di ieri, con Musetti che ha mostrato una buona prestazione sul campo. Con questa vittoria, il giocatore toscano prosegue la sua corsa nella manifestazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Roma – Una splendida prova quella di Lorenzo Musetti agli Internazionali d’Italia. Nella serata di ieri, il tennista toscano ha superato il francese Giovanni Mpetshi Perricard in due set con il punteggio di 6-4, 6-4, al secondo turno. Bagno di folla sugli spalti e tanto il tifo per l’atleta tricolore. Il prossimo avversario sarà l’argentino Francisco Cerundolo. “Mi è piaciuto molto giocare di sera con queste condizioni che mi hanno sicuramente un po’ favorito a rompere il suo gioco”, ha dichiarato a fine match Musetti, come riporta internazionalibnlditalia.com. “E’ stata una prestazione solida, nel secondo set ho preso un brutto break dopo averlo breakkato ma sono stato bravo a giocarmi molto bene il break due game dopo e a chiudere con autorità”, ha poi aggiunto.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Musetti è super: il francese Mpetshi Perricard si arrende in due set LIVE Musetti-Mpetshi Perricard, ATP Roma 2026 in DIRETTA: va disinnescato il servizio del franceseCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Lorenzo... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Musetti al 3° turno: Mpetshi Perricard ko; Da Djokovic a Musetti, un venerdì da perderci la testa; Musetti disinnesca Mpetshi Perricard e va al 3° turno, avanza anche Darderi; ATP Roma 2026, Lorenzo Musetti piega Giovanni Mpetshi Perricard ed approda ai sedicesimi!. Internazionali d’Italia, Musetti e Darderi al terzo turnoMusetti batte Mpetshi Perricard con un doppio 6-4, stesso risultato per Darderi contro Hanfmann. Djokovic fuori, in serata l’esordio di Sinner ... affaritaliani.it Internazionali, Musetti batte Mpetshi Perricard: ma coach Rusedski accusa Roma di aver favorito LorenzoEsordio vincente agli Internazionali d’Italia per Lorenzo Musetti, che al debutto nel torneo si è sbarazzato senza troppi problemi di Giovanni Mpetshi Perricard in due set con un doppio 6-4. Il semifi ... sport.virgilio.it Ascolti Sport in TV (TA Chiaro): Giro in Diretta (Rai 2) 658.000 Giro all'Arrivo (Rai 2) 899.000 Processo alla Tappa (Rai 2) 546.000 3° set Arnaldi - De Minaur (TV8) 280.000 3° set Djokovic - Prizmic (TV8) 272.000 Musetti - Mpetshi Perricard (TV8) 396.000 x.com Musetti al 3° turno agli Internazionali BNL d'Italia: Mpetshi Perricard battuto in due set reddit