Internazionali il Centrale innamorato di Musetti | Sei il mio Giotto

Durante gli Internazionali d'Italia 2026, il pubblico si è dimostrato molto caloroso nei confronti di Lorenzo Musetti. In particolare, al Centrale, i tifosi hanno espresso entusiasmo con cori e applausi continui. In occasione di una partita, un commentatore ha paragonato il tennista a un grande artista, dicendo che è come un “Giotto” del tennis. La sua presenza sul campo ha attirato l'attenzione di molti appassionati presenti.

(Adnkronos) – Tutti pazzi per Lorenzo Musetti agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi il tennista azzurro ha battuto all'esordio nel Masters 1000 di Roma il francese Giovanni Mpetshi Perricard, imponendosi in due set 6-4, 6-4 e mandando in estasi il pubblico del Centrale, accorso in massa per supportare il suo beniamino, e protagonista anche di una. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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