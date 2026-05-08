Oggi si svolge un evento dedicato al ministro Mazzi, con un dibattito che coinvolge sei partecipanti al Giotto. L’appuntamento si svolge nella città della Giostra, famosa per le sue corse di cavalli. La giornata si concentra sulla competizione tra cavalieri sulla lizza, un momento centrale dell’evento. La manifestazione richiama un pubblico interessato alle tradizioni locali e alle competizioni equestri.

Una full immersion nella città della Giostra. Con un focus tutto dedicato alla sfida tra cavalieri sulla lizza. È l’obiettivo della visita del ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, impegnato in un tour per valorizzare le manifestazioni storiche e le potenzialità turistiche delle città. Ma che qui incrocia la sfida per le comunali. Nel primo pomeriggio l’incontro con il sindaco Ghinelli a Palazzo Cavallo, poi la visita al Museo della Giostra del Saracino. In piazza Grande il ministro Mazzi sarà insieme al candidato sindaco del centrodestra Marcello Comanducci, la delegazione dei candidati, per incontrare i Rettori dei Quartieri oltre ad alcuni consiglieri regionali tra cui Gabriele Veneri, il commissario provinciale di FdI Nicola Carini e il commissario comunale del partito Nicola Mirko Latorraca.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il giorno del ministro Mazzi. Al Giotto dibattito a sei

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