Internazionali Errani si arrabbia con Paolini | la frase che non scuote Jasmine
Durante gli Internazionali d'Italia 2026, Sara Errani ha espresso disappunto nei confronti di Jasmine Paolini. La tensione tra le due giocatrici è emersa nel corso della competizione, con una frase di Errani che ha attirato l'attenzione. La discussione si è verificata nel contesto della partita, senza coinvolgere altri partecipanti o eventi esterni. La dinamica tra le due atlete è diventata oggetto di discussione tra gli appassionati presenti.
(Adnkronos) – Sara Errani 'arrabbiata' con Jasmine Paolini agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, sabato 9 maggio, la tennista azzurro è stata eliminata a sorpresa dalla belga Elise Mertens, numero 21 del mondo, nel terzo turno del Wta 1000 di Roma, facendosi rimontare e perdendo in tre set con il punteggio di 6-4, 6-7, 3-6. A. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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