Atp Miami tutti gli italiani in campo oggi | tocca ancora a Berrettini poi Cobolli e Paolini | Il programma e dove vedere

Oggi a Miami sono in campo tre tennisti italiani: prima gioca Berrettini, seguito da Cobolli e Paolini. L’Italia del tennis si prepara a vivere un’altra giornata di incontri nel secondo Masters 1000 sul cemento americano, dopo la vittoria di Sinner a Indian Wells, che arriverà domani in campo. La giornata si svolge con i match programmati e trasmessi secondo il programma ufficiale.

In attesa di Jannik Sinner, che scenderà in campo domani (orario ancora da definirer), l ‘Italia del tennis sarà già protagonista oggi, 20 marzo, a Miami, nel secondo Masters 1000 sul cemento americano dopo quello di Indian Wells vinto proprio dall’altoatesino. Sono sei gli azzurri tra tabellone maschile e femminile presenti nel programma giornaliero, tra cui anche Matteo Berrettini, che tornerà in campo dopo 24 ore dalla vittoria contro Alexandre Muller al primo turno. L’azzurro sfida Sascha Bublik, in un match già complicato. Italiani a parte, è anche il momento di Carlos Alcaraz: lo spagnolo – dopo l’eliminazione in semifinale a Miami – sfida Joao Fonseca in un secondo turno complicatissimo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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