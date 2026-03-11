Indian Wells Paolini eliminata da Gibson in tre set | delusione azzurra

Jasmine Paolini è stata eliminata agli ottavi di finale di Indian Wells dopo aver perso in tre set contro Gibson. La tennista azzurra ha concluso così il suo percorso nel torneo. La vittoria di Gibson ha deciso l'esito del match e ha interrotto la corsa di Paolini. La sfida si è conclusa con il risultato di tre set a zero.

Una sorpresa domina gli ottavi di finale femminili a Indian Wells. Jasmine Paolini è stata eliminata in tre set da Gibson con il punteggio di 5-7, 6-2, 1-6. Già a leggerla così è una notizia non da poco, visto il valore dell’azzurra e che si confrontava con una tennista che non è neanche nella top 100 del ranking Wta. Ma le cose sono ben più complesse rispetto a un tonfo gratuito dell’italiana. Gibson, infatti, ha giocato un gran tennis, spesso forzando errori o colpi della tennista azzurra. Da par suo, Jasmine non è mai davvero entrata in partita per lunghi periodi. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati LIVE Paolini-Gibson 5-7, 6-2, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: altro set decisivo tra l’azzurra e i quarti!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-FONSECA Toilet break Australia Paolini-Gibson 5-7, 6-2! E allora, con circa 20?... LIVE Paolini-Gibson 5-7, 6-2, 1-2, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: altro set decisivo tra l’azzurra e i quarti!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-FONSECA 1-2 Gratuito, di dritto. Una selezione di notizie su Indian Wells Temi più discussi: Paolini fuori agli ottavi: vince Gibson in tre set; Paolini-Gibson oggi, WTA Indian Wells 2026: orario, tv, partite precedenti, streaming; Sinner vince al debutto, Musetti subito eliminato, finisce l'avventura di Berrettini: i risultati a Indian Wells; Paolini eliminata agli ottavi di finale Indian Wells: vince Gibson al terzo set. Paolini eliminata agli ottavi di finale a Indian Wells: la sorpresa Gibson vince al terzo setJasmine Paolini cade. L'azzurra non è riuscita a conquistare il suo primo storico quarto di finale a Indian Wells. La toscana, in California, ha perso la sfida degli ottavi di finale contro la qualifi ... corrieredellosport.it Paolini eliminata negli ottavi di finale a Indian WellsINDIAN WELLS (USA) (ITALPRESS) - Jasmine Paolini non riesce a conquistare il suo primo quarto di finale al 'BNP Paribas Open', terzo WTA ... notizie.tiscali.it Indian Wells, Gibson-Paolini: un set pari, 7-5, 2-6. Si va al terzo Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/03/tennis-atp-masters-1000-indian-wells-jannik-sinner-jasmine-paolini-flavio-cobolli-carlos-alcaraz-novak-djokovic-alex facebook #Paolini diretta Indian Wells ottavi di finale: segui il match contro Gibson. Tennis oggi LIVE x.com