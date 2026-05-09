Oggi agli Internazionali d'Italia, quattro tennisti italiani sono riusciti a qualificarsi per il turno successivo. La giornata si è conclusa con risultati positivi per il team nazionale, che ha ottenuto diverse vittorie nel torneo. Le partite si sono svolte nel rispetto del programma previsto, con alcuni incontri che sono stati decisivi per il passaggio di categoria. La competizione continua con la speranza di ulteriori progressi da parte degli azzurri.

Roma, 9 maggio 2026 - Giornata ricca di soddisfazioni per il tennis italiano agli Internazionali d'Italia, con quattro azzurri capaci di conquistare il pass per il turno successivo. In evidenza soprattutto Jannik Sinner, impeccabile contro l’austriaco Sebastian Ofner, ma arrivano ottime notizie anche da Flavio Cobolli, Mattia Bellucci e Andrea Pellegrino. L’unica nota amara è l’eliminazione di Jasmine Paolini nel tabellone femminile. Sinner e Cobolli senza sbavature. Successo in controllo totale per Sinner, che ha superato Ofner con il punteggio di 6-3, 6-4 confermando un eccellente stato di forma. Il numero uno azzurro ha gestito il match con autorità dall’inizio alla fine, concedendo pochissimo al rivale e comandando gli scambi con continuità.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Internazionali d'Italia, i risultati degli azzurri oggi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

RECORD ITALIA! Tutte le 30 medaglie AZZURRE alle olimpiadi | #MilanoCortina2026

Notizie correlate

I risultati degli azzurri agli Internazionali d’Italia: avanti Arnaldi e CocciarettoRoma, 6 maggio 2026 - Giornata a luci e ombre per il tennis italiano agli Internazionali d'Italia, condizionata anche dal maltempo che ha costretto a...

I risultati degli azzurri agli Internazionali d’Italia: avanti Jasmine PaoliniRoma, 7 maggio 2026 - Giornata dai due volti per il tennis italiano agli Internazionali d'Italia.