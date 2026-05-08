Internazionali d’Italia 2026 oggi in tv | orari 8 maggio ordine di gioco partita su TV8 in chiaro

Oggi si giocano gli Internazionali d’Italia 2026, con le partite trasmesse in diretta su TV8. Sono previsti diversi incontri durante la giornata, con l’ordine di gioco già stabilito. La programmazione include match che coinvolgono sia giocatori di alto livello che atleti emergenti. Chi desidera seguire gli incontri in chiaro potrà farlo senza problemi, mentre gli appassionati si preparano a seguire gli eventi sui propri schermi.

Forse, se un consiglio va dato, il giorno migliore per gli Internazionali d’Italia nella loro attuale versione può essere il venerdì della prima settimana. Tanti secondi turni sia a livello ATP che WTA, una qualità molto alta e, naturalmente, anche gli allenamenti sui campi laterali a fare il loro con praticamente tutti i big visibili a pochi metri (fatte salve le resse che possono verificarsi). In campo, programma del Centrale che propone una sessione serale tutta italiana con Elisabetta Cocciaretto nella rivincita di Billie Jean King Cup contro l’americana Emma Navarro, nonché l’esordio di Lorenzo Musetti contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard, un braccio che sprigiona potenza insensata al servizio.🔗 Leggi su Oasport.it

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