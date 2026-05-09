Internazionali d’Italia 2026 oggi in tv | orari partite 9 maggio ordine di gioco streaming

Oggi, sabato 9 maggio, a Roma si svolgono 24 partite degli Internazionali d’Italia 2026. Le gare si disputano nel rispetto del programma stabilito e sono trasmesse in diretta streaming e in tv. L’ordine di gioco prevede incontri tra vari tennisti sia nel singolare sia nel doppio, con orari di inizio diffusi nel corso della giornata. La giornata si svolge negli impianti della capitale, con partite che si svolgono in diverse sessioni.

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