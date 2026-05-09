Internazionali d’Italia 2026 oggi in tv | orari partite 9 maggio ordine di gioco streaming
Oggi, sabato 9 maggio, a Roma si svolgono 24 partite degli Internazionali d’Italia 2026. Le gare si disputano nel rispetto del programma stabilito e sono trasmesse in diretta streaming e in tv. L’ordine di gioco prevede incontri tra vari tennisti sia nel singolare sia nel doppio, con orari di inizio diffusi nel corso della giornata. La giornata si svolge negli impianti della capitale, con partite che si svolgono in diverse sessioni.
Saranno 24 i match previsti oggi, sabato 9 maggio, a Roma per gli Internazionali d’Italia 2026 di tennis, torneo combined di categoria ATP Masters 1000 e WTA 1000: 8 incontri del tabellone femminile apriranno il terzo turno, mentre nel tabellone maschile con 16 partite si completerà il secondo turno. Saranno 5 i match con italiani protagonisti: sul Campo Centrale Jasmine Paolini affronterà la belga Elise Mertens, mentre Jannik Sinner incontrerà l’austriaco Sebastian Ofner. Sulla BNP Paribas Arena andrà in scena il match tra Flavio Cobolli ed il francese Terence Atmane, mentre Andrea Pellegrino affronterà l’altro transalpino Arthur Fils. Sulla Supertennis Arena, infine, Mattia Bellucci sfiderà l’argentino Tomas Martin Etcheverry.🔗 Leggi su Oasport.it
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