Internazionali d’Italia 2026 oggi in tv | orari mercoledì 6 maggio ordine delle partite quale si vedrà su TV8

Oggi, mercoledì 6 maggio, a Roma si svolgono 38 partite degli Internazionali d’Italia 2026 di tennis, torneo che comprende sia il circuito ATP Masters 1000 sia quello WTA 1000. Nel dettaglio, sono in programma 22 incontri del tabellone femminile per completare il primo turno, mentre nel tabellone maschile si disputeranno 16 partite d’apertura. L’evento sarà trasmesso anche su TV8, con orari e ordine delle partite disponibili.

Saranno 38 i match previsti oggi, mercoledì 6 maggio, a Roma per gli Internazionali d’Italia 2026 di tennis, torneo combined di categoria ATP Masters 1000 e WTA 1000: 22 incontri del tabellone femminile completeranno il primo turno, che invece si aprirà nel tabellone maschile con 16 partite. Saranno 8 i match con italiani protagonisti: sul Campo Centrale Lucrezia Stefanini affronterà Jelena Ostapenko, Matteo Arnaldi sfiderà Jaume Munar, Elisabetta Cocciaretto se la vedrà con Sinja Kraus e Federico Cinà incontrerà Alexander Blockx. Sulla BNP Paribas Arena andrà in scena il derby tra Lisa Pigato e Tyra Caterina Grant, mentre Noemi Basiletti affronterà Ajla Tomljanovic.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Internazionali d’Italia 2026 oggi in tv: orari mercoledì 6 maggio, ordine delle partite, quale si vedrà su TV8 Notizie correlate Internazionali d’Italia 2026 oggi in tv: orari partite 5 maggio, ordine di gioco, streamingGiornata di debutto per quanto riguarda il tabellone femminile agli Internazionali d’Italia 2026. Internazionali d’Italia 2026 oggi in tv: orari partite 6 maggio, ordine di gioco, streamingSaranno 38 i match previsti oggi, mercoledì 6 maggio, a Roma per gli Internazionali d’Italia 2026 di tennis, torneo combined di categoria ATP Masters... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: IBI 26, il tabellone degli italiani: Fils nell'ottavo di Sinner, Musetti nel quarto di Djokovic; Internazionali d'Italia 2026 a Roma: programma, orari delle partite, calendario e dove vedere il torneo · Tennis ATP e WTA; Internazionali d'Italia 2026, al via il torneo al Foro Italico; Internazionali tennis Roma 2026: date, calendario, protagonisti e dove vedere in tv i BNL d'Italia. Internazionali d’Italia 2026 oggi in tv: orari partite 6 maggio, ordine di gioco, streamingSaranno 38 i match previsti oggi, mercoledì 6 maggio, a Roma per gli Internazionali d'Italia 2026 di tennis, torneo combined di categoria ATP Masters 1000 ... oasport.it Nove azzurri in campo nel day-2 degli Internazionali d’Italia: Arnaldi e Cinà osservati speciale, derby Grant-PigatoSeconda giornata per il tabellone femminile e debutto per quello maschile nell’edizione 2026 degli Internazionali d’Italia. Il primo turno monopolizza ... oasport.it Internazionali d'Italia, il programma di domani al Masters 1000 di Roma - facebook.com facebook #Internazionali di #Roma, folla per gli allenamenti di #Djokovic a Piazza del Popolo #tennis x.com