Internazionali d’Italia Bellucci conquista Roma | battuto Burruchaga al debutto

Il tennista di Busto Arsizio ha vinto il suo primo match agli Internazionali d’Italia, battendo in due set l’argentino Roman Burruchaga nel suo debutto al Foro Italico. La partita si è conclusa con una vittoria per il tennista italiano, che ha superato il suo avversario senza perdere un set. La sfida si è giocata sui campi di Roma e ha segnato un risultato importante per il giocatore locale.

Il tennista di Busto Arsizio supera in due set l’argentino Roman Burruchaga e conquista la sua prima vittoria al Foro Italico. Talento creativo e spettacolare, ora sfiderà Tomas Etcheverry Mattia Bellucci prova fin da subito a ritagliarsi il suo spazio agli Internazionali BNL d’Italia. Il 24enne di Busto Arsizio ha conquistato la sua prima vittoria nel main draw del torneo romano battendo l’argentino Roman Burruchaga con il punteggio di 6-4 6-4 in un’ora e 54 minuti. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate LIVE Bellucci-Burruchaga 6-4, 6-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: lombardo scatenato a al 2° turnoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE della prestazione monster di Mattia Bellucci che sfiderà Etcheverry per un... Leggi anche: Bellucci-Burruchaga oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Il tabellone degli Internazionali d'Italia 2026: con chi giocano Jannik Sinner e gli italiani nel singolare maschile a Roma · Tennis ATP; IBI 26, l'entry list di singolare maschile; Bellucci-Burruchaga oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; Diretta Burruchaga - Bellucci (Internazionali BNL d'Italia). Internazionali BNL d'Italia, i risultati di oggi a Roma in diretta liveMatteo Berrettini debutta agli Internazionali BNL d'Italia. L'azzurro affronta l'australiano Alexei Popyrin (numero 60 al mondo). Il match, in programma sul Centrale, è in diretta su Sky Sport Uno, ... sport.sky.it Bellucci vince al debutto agli Internazionali d'Italia, batte BurruchagaBellucci trionfa al debutto agli Internazionali: 6-4 6-4 all'argentino Burruchaga per la prima vittoria a Roma ... it.blastingnews.com Bellucci supera il primo turno agli Internazionali di Roma, battuto l’argentino Burruchaga. - facebook.com facebook Internazionali d’Italia, Berrettini subito ko con Popyrin. Ora è fuori dai top100 x.com