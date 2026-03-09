jannik sinner e jasmine paolini sono agli ottavi di indian wells ko cobolli

Jannik Sinner e Jasmine Paolini sono approdati agli ottavi di finale del torneo di Indian Wells, uno dei più importanti eventi del circuito Masters 1000 che si disputa sul cemento in California. Nel corso della competizione, Sinner e Paolini hanno superato i rispettivi avversari, mentre Cobolli ha subito l’eliminazione. La manifestazione prosegue con le partite che si svolgono sui campi californiani.

Jannik Sinner e Jasmine Paolini sono agli ottavi di Indian Wells, il Masters 1000 sul cemento californiano. L’altoatesino numero due del mondo ha sconfitto al terzo turno il canadese Denis Shapovalov (n.39 Atp) con il punteggio di 6-3, 6-2, maturato in un’ora e 13 minuti di gioco, e domani affronterà il 19enne brasiliano Joao Fonseca. La tennista toscana ha battuto l’australiana Ajla Tomljanovic 7-5, 5-7, 6-1, in 2 ore e 19 minuti di gioco. Martedì Paolini affronterà un’altra australiana: Talia Gibson, n. 112 al mondo proveniente dalle qualificazioni. Fuori invece Flavio Cobolli battuto in due set da Frances Tiafoe, numero 22 del mondo, 6-1, 6-2 in soli 68 minuti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

