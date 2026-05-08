Internazionali di tennis in campo Musetti Arnaldi elimina De Minaur e attende Jodar Djo

agli Internazionali BNL d’Italia di tennis, il torneo prosegue con le partite dei singoli. Musetti è in campo e si prepara a disputare il suo incontro. Arnaldi ha eliminato De Minaur e ora aspetta il suo prossimo avversario, Jodar. Ieri sono state giocate diverse partite, mentre oggi si continua con altri incontri. Il torneo si sta sviluppando nel rispetto del programma stabilito.

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AGI – Gli Internazionali BNL d’Italia di tennis entrano nel vivo. Dopo aver scaldato i motori ieri con Matteo Berrettini (eliminato) e Jasmine Paolini (passaggio del turno col brivido) su tutti, oggi entrano in campo le teste di serie del tabellone maschile: 32 incontri in programma sui 7 campi di gara. Djokovic eliminato al debutto dal croato Prizmic . Debutto amaro sulla terra romana per " Djoker ". Dino Prizmic elimina Novak Djokovic al secondo turno. Il croato, numero 79 del mondo, ha sconfitto in rimonta il 38enne serbo, numero 4 Atp e terza forza del seeding, al termine di una battaglia durata due ore e 15 minuti. 2-6 6-2 6-4 il punteggio in favore di Prizmic, che conquista la vittoria più prestigiosa della carriera eliminando il sei volte campione al Foro Italico, che era al debutto a Roma, dopo il "bye" del primo turno.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Internazionali di tennis, in campo Musetti. Arnaldi elimina De Minaur e attende Jodar. Djo... Notizie correlate Leggi anche: Internazionali di tennis, in campo i 'big': Djokovic e Musetti. Arnaldi elimina De Minaur ... Internazionali oggi: Arnaldi batte il numero 8 del mondo De Minaur, attesa per Musetti e DarderiRoma, 8 maggio 2026 – Matteo Arnaldi fa l’impresa in casa, battendo agli Internazionali di Roma 2026 Alex de Minaur, testa di serie numero 6 e ottavo... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Il tabellone degli Internazionali d'Italia 2026: con chi giocano Jannik Sinner e gli italiani nel singolare maschile a Roma · Tennis ATP; Sito Istituzionale | Internazionali di tennis: sorteggio del tabellone a Piazza del Popolo; Internazionali: tutti gli italiani in campo oggi a Roma; Internazionali BNL d'Italia 2026: il tabellone del singolare maschile. Internazionali Roma diretta oggi: Djokovic-Prizmic live, Arnaldi batte De Minaur in tre set, stasera Musetti e Darderi. Orari e dove vederle (anche in chiaro)Internazionali Roma 2026, gli aggiornamenti della giornata di oggi, venerdì 8 maggio. Arnaldi sfida De Minaur nel primo match delle 11 alla Bnp Paribas Arena, stasera in campo Musetti ... ilmessaggero.it Internazionali BNL d'Italia, i risultati di oggi a Roma in diretta liveQuarto giorno al Foro Italico degli Internazionali BNL d'Italia. Sei azzurri in campo oggi: alle 11 Arnaldi affronta De Minaur, poi Darderi-Hanfmann e non prima delle 20.30 Musetti. Nel femminile ... sport.sky.it Clamoroso Djokovic, subito fuori agli Internazionali! Tutte le reazioni in diretta dopo l'eliminazione a Roma - facebook.com facebook Internazionali BNL d'Italia, i risultati di oggi a Roma in diretta LIVE #SkySport #Tennis #SkyTennis x.com