Internazionali di tennis in campo i ' big' | Djokovic e Musetti Arnaldi elimina De Minaur

Gli Internazionali BNL d’Italia di tennis sono entrati nella fase decisiva con la partecipazione dei principali favoriti. In campo si sono affrontati il numero uno del mondo e un giovane italiano, mentre un altro atleta italiano ha superato un avversario di livello, eliminando un giocatore australiano. Le partite di oggi hanno visto protagonisti atleti di alto livello che si contendono l’ingresso nei quarti di finale del torneo.

AGI – Gli Internazionali BNL d’Italia di tennis entrano nel vivo. Dopo aver scaldato i motori ieri con Matteo Berrettini (eliminato) e Jasmine Paolini (passaggio del turno col brivido) su tutti, oggi entrano in campo le teste di serie del tabellone maschile: 32 incontri in programma sui 7 campi di gara. In campo Alexander Zverev (n.3 ATP), Novak Djokovic (n.4 ATP), ma anche gli italiani Lorenzo Musetti (n.10 ATP) e Matteo Arnaldi (n.80 ATP), oltre al nome nuovo del tennis mondiale, il 19enne spagnolo di Rafael Jodar (n.34 ATP). Ha vinto ma non convinto Iga Swiatek, testa di serie numero 4 e bye al primo turno, che ha eliminato in tre set la statunitense McNally con il punteggio di 6-1 6-7(5) 6-3 in due ore e 44 minuti di gioco.🔗 Leggi su Agi.it

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