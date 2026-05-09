Internazionali di Roma | Sinner avanza Paolini no

Negli Internazionali di Roma, l'attenzione principale era rivolta al numero uno al mondo, Jannik Sinner, che è riuscito ad avanzare nel torneo. Tuttavia, il suo compagno di squadra Paolini non ha superato il turno. Sul fronte femminile, sono invece stati protagonisti Bellucci, Cobolli e Pellegrino, che hanno ottenuto risultati positivi nelle rispettive partite. La giornata ha visto quindi alcune conferme e altre delusioni tra i protagonisti italiani.

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