Internazionali di Roma | Sinner avanza Paolini no
Negli Internazionali di Roma, l'attenzione principale era rivolta al numero uno al mondo, Jannik Sinner, che è riuscito ad avanzare nel torneo. Tuttavia, il suo compagno di squadra Paolini non ha superato il turno. Sul fronte femminile, sono invece stati protagonisti Bellucci, Cobolli e Pellegrino, che hanno ottenuto risultati positivi nelle rispettive partite. La giornata ha visto quindi alcune conferme e altre delusioni tra i protagonisti italiani.
Bene Bellucci,Cobolli e Pellegrino.. I riflettori erano tutti puntati sul numero uno al mondo Jannik Sinner. Il tennista italiano non ha tradito ed ha liquidato in 2 set l’austriaco Ofner. In questi tornei, il primo turno è sempre un match estremamente delicato ma Sinner non ha mai sofferto. Il primo set, ha visto il punto di svolta nel quarto gioco. L’austriaco cede il servizio e Sinner, senza concedere nessuna palla break, porta a casa il primo parziale con il punteggio di 6-3 dopo 37 minuti di gioco. Il secondo set, parte ancora meglio l’altoatesino e strappa subito il servizio. Da quel momento in poi, la partita si gioca sul servizio di Sinner che non sbaglia mai.🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Jódar incendia Madrid: Fonseca ko, Sinner osserva e l’Italia avanza.
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