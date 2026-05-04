Internazionali d’Italia 2026 svolti i sorteggi | Sinner e Paolini all’esordio al secondo turno

Oggi a Roma sono stati effettuati i sorteggi ufficiali per gli Internazionali d’Italia 2026, con il tabellone del torneo deciso durante l’evento a Piazza del Popolo. Tra i partecipanti, sono stati assegnati gli incontri di esordio per alcuni dei principali favoriti, tra cui Sinner e Paolini, che inizieranno la loro avventura al secondo turno. La manifestazione si svolgerà nelle prossime settimane, coinvolgendo numerosi giocatori di livello internazionale.

Roma, 4 maggio 2026 – Definito oggi, lunedì 4 maggio 2026, il tabellone degli Internazionali d’Italia con il sorteggio di Piazza del Popolo, a Roma. Il tennista canadese Felix Auger-Aliassime e la polacca Iga Swiatek hanno composto il quadro del torneo femminile e di quello maschile del Masters 1000 di Roma, al via domani, martedì 5 maggio. Il numero uno del mondo Jannik Sinner esordirà al secondo turno contro il vincente della sfida tra l’austriaco Sebastian Ofner e l’americano Alex Michelsen. Possibile una finale tutta azzurra con Lorenzo Musetti. Nel Wta 1000, Jasmine Paolini esordirà invece al secondo contro la vincente del match tra la rumena Jacqueline Cristian e la brasiliana Beatriz Haddad Maia.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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